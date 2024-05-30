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クロムハーツ クロスボール ヘアバンド ヘアゴム シルバー925
商品番号 D93322902364
商品名

クロムハーツ クロスボール ヘアバンド ヘアゴム シルバー925
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】クロムハーツCHROMEHEARTS【アイテム】クロスボールヘアバンド現在の販売価格：69,410円(税込)【サイズ】直径：2.3cm厚み：0.7cmゴムを通すリング部分追加時の厚み:1.7cm重さ：15g【素材】SILVER925／SV925ヘアゴムは付け替えが可能な仕様になっております。こちらに付属するヘアゴムは付け替えたものとなります。インボイス等紛失してしまった為、格安での出品とさせていただいております。使用回数が3～4回の為、かなり綺麗な状態じゃないかと思います。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/slide497387.html
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