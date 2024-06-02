【正規品】ニューエラ✕ミッフィー　コラボキャップ

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商品詳細
新品未使用 ニューエラ✕ミッフィー（マグネット付） コラボキャップです。タグ付きの正規品です。・定価5,500円・9Thirty・色:ブラック・素材:コーデュロイ（トップ部分）・サイズは画像参照してくださいませ※お値引き交渉はご遠慮くださいませ。配送方法について* 簡易梱包での発送になります。※ご縁があり、NEWERA正規品を正規販売店から買い取りました為、出品させて頂いております。管理番号2カラー...ブラック
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