TENBOX 10匣　East 4th Skate キャップ

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ご覧いただきありがとうございます。TENBOX10匣 East4thSkateのキャップになります。ブランド初期のキャップです。貴重です！カラー 濃いブラウンサイズ 後ろで調整可能usa製East4thSkateというアメリカのスケートショップとのコラボのキャップになります。試着程度の美品です。自宅保管。古着、中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。