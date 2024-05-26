59FIFTY AWAKE NY ニューヨーク・メッツ サブウェイシリーズ

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New Era®︎ × Awake NY】“SUBWAY SERIES” コレクションが国内10月7日に ... New Era®︎ × Awake NY】“SUBWAY SERIES” コレクションが国内10月7日に ...



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カラー···ブルー形···ベースボール素材···ウール59FIFTYAWAKENYニューヨーク・メッツサブウェイシリーズロイヤル●サイズ71/2●その他、注意事項：5回ほど着用しています。目立つ汚れはありませんが、多少の傷汚れ等ございますので、中古品という事をご理解いただける方のみご購入をお願いします。型崩れ防止の為ダンボールで発送予定となります。購入意思の無い、いいねは御遠慮ください。AWAKENY×NEWERASUBWAYSERIES59FIFTYCAPNEWYORKMETSBLUEアウェイク×ニューエラサブウェイシリーズニューヨークメッツキャップSUPREME(シュプリーム)の元ディレクター、AngeloBaqueが手掛けるAWAKENYとNEWERAのコラボレーションコレクション。ニューヨークに拠点を置くMLBチーム同士の試合、「サブウェイシリーズ」をフィーチャー。レフトサイドにはAWAKENYのロゴを、ライトサイドにはSUBWAYSERIESのロゴをレイアウト。シルエットはフロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットの59FIFTY(59fifty)。BAPE（ア・ベイシング・エイプ）、Supreme（シュプリーム）、Off-White（オフホワイト）、Palace（パレス）、CommedesGarçons（コムデギャルソン）、Nike（ナイキ）、Adidas（アディダス）、YEEZY（イージー）、VirgilAbloh（ヴァージル・アブロー）、Balenciaga（バレンシアガ）、RickOwens（リックオウエンス）、Givenchy（ジバンシィ）、Undercover（アンダーカバー）、FearofGod（フィアオブゴッド）、Vetements（ヴェトモン）、A-COLD-WALL*（ア・コールド・ウォール*）、Stüssy（ステューシー）、Fendi（フェンディ）、Rhude（ルード）、Neighborhood（ネイバーフッド）、visvim（ヴィズヴィム）、PalmAngels（パームエンジェルス）、424（フォー・トゥー・フォー）、MISBHV（ミスビヘイヴ）好きな方