コーチ 長財布 ブラックブルー ストライプ

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商品詳細
お財布のみ、ネコポス発送ですご覧いただきありがとうございますコメントなし即購入大歓迎ですコーチ長財布ブラックブルーストライプ購入元海外コーチアウトレットサイズ《約》縦10㌢横20㌢マチ2㌢こちらの商品は海外アウトレット製品です。アウトレットにご理解のある方のみご購入お願いいたします。◇ファスナーの引っ掛かり◇わずかなキズ、汚れ◇過剰生産品や型落ち商品◇色ムラなどの理由がありお安くなっています。海外製品のため、日本製品より品質が劣る場合があります。気にされる方はご購入をお控えください。不安な方は店舗でのご購入くださいますようお願いいたします。また商品によってはプリントの位置に誤差がある場合がございます。ご了承ください。
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