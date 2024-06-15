50周年 THBL Mサイズ ナチュラル・ブレンド・レトロ・カーディガン ...

Patagoniaナチュラル・ブレンド・レトロ・カーディガンTHBLThunderPitchBlueMサイズ着丈67.5身幅58ゆき89パタゴニア創業50周年を記念して選択する未来に注目。パタゴニアの最も象徴的な製品を、農業に変革をもたらす可能性を秘める天然素材で再実現。リサイクルされた化繊と天然繊維の混紡素材を使用した、温かく快適な多用途型のカーディガン。フェアトレード・サーティファイド工場で製造



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