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- 50周年 THBL Mサイズ ナチュラル・ブレンド・レトロ・カーディガン
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商品詳細
Patagoniaナチュラル・ブレンド・レトロ・カーディガンTHBLThunderPitchBlueMサイズ着丈67.5身幅58ゆき89パタゴニア創業50周年を記念して選択する未来に注目。パタゴニアの最も象徴的な製品を、農業に変革をもたらす可能性を秘める天然素材で再実現。リサイクルされた化繊と天然繊維の混紡素材を使用した、温かく快適な多用途型のカーディガン。フェアトレード・サーティファイド工場で製造
http://narcologia.ru/goods/freshman497356.html
http://narcologia.ru/goods/recycling110814.html
http://narcologia.ru/goods/competitive182681.html
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