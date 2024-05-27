コムデギャルソンオムプリュス 15AW タトゥープリント アーム　レッグ　カバー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。COMMEdesGARCONSHOMMEPLUSコムデギャルソンオムプリュス15AWタトゥープリントアーム レッグ カバーコレクションでもランウェイで使用されたものです。試着のみでほとんど未使用です。使用する機会がありませんので、好きな方に使っていただきたく、出品しました。この機会ご検討よろしくお願いします。多数のルックに登場するプリントは、タトゥーアーティスト「JK5josepharialoi（ジョゼフ・アリ・アロイ）」氏の作品から。
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