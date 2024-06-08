【希少サイズXL】ステューシー 刺繍ロゴ　バイカラー 　コーデュロイジャケット

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■商品文✅はじめにご覧頂き、ありがとうございます。・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。・新商品は入荷次第、随時出品しております。ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。シュプリーム・ステューシー・ナイキ・カーハート・ノースフェイス・FR2など幅広いアイテムを取り揃えています(^^) ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着はじめましたレディースも✅商品情報・ブランド： STUSSY stussy・色柄： ベージュ茶色ブラウン・サイズ表記： XL・素材： コットン・状態： USED✅サイズ詳細（単位：cm）平置き採寸着丈：73身幅：63肩幅：55袖丈：71※多少の誤差は、ご容赦下さい。✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から最短当日〜3日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。