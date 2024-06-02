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Vivienne Westwood 大人気のARTEMIS アーマーリング
商品番号 P45237705297
商品名

Vivienne Westwood 大人気のARTEMIS アーマーリング
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 5,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます!VivienneWestwoodアーマー　リング　指輪ヴィヴィアンロゴ英文字刻印あり(3枚目、6枚目画像をご参考にしてください)男女兼用材質：真鍮カラー：ブラックサイズ:M約13号素人採寸です。多少誤差があります！付属品:小布袋箱などプラス1800円で付け可能です　　　　新品未使用ですが、自宅保管しましたので、見えない傷などあるかもしれませんので、完璧な物を求める方はご遠慮ください！ヴィヴィアン他のも色々ありますので、是非ご覧ください！よろしくお願い致します！カラー···ブラック
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