【極美品】ポールスミス　SOHO　ゼニア　トロピカルウール　スーツ　グレー　L

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今回ご紹介させていただくのはポールスミスのスーツとなります。ぜひこの機会に手に取っていただきたいです。極美品!ポールスミスソーホー/PaulSmithSOHO×ゼニア製【トロピカルウール100%×水牛釦】サマースーツセットアップグレーL背抜き夏【ブランド】PaulSmithLONDON SOHO ErmenegildoZegnaTROPICALポールスミスロンドン ソーホーモデルエルメネジルドゼニアトロピカル スーパーファインオーストラリアンウール【カラー】グレー ストライプ艶あり【サイズ】L【寸法】ジャケット肩幅約43cm身幅約52cm袖丈約62.5cm着丈約72cmパンツウエスト約85cm 幅出し可能約2㎝股上約25cm股下約78cm 裾出し可能約0㎝着丈約100cm渡幅約28cm裾幅約19cm※平置きで採寸しております。多少の誤差はお許し下さい。【素材】表地：毛100%裏地：キュプラ【状態】傷や汚れはなく極美品となっております。【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品全て鑑定済み商品です。【付属品】※ワイシャツ、ネクタイは撮影小物のため付属いたしません即購入、値下げ交渉、大歓迎です。#アンのメンズコレクション季節感...春、夏、秋カラー...グレー