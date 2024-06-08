リング ジュエリーツツミ クロス デザイン メンズリング #18 極美品

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商品詳細
ほとんどが使用されていないようで、僅かな薄傷がある程度で極美品です。サイズ棒で18よりやや小さめですので、17号ぐらいの方に最適と思います。ブランド/メーカージュエリーツツミ/TSUTSUMI品名メンズリングサイズ等幅：約5mmサイズ：18号重さ：約3.85g仕様等素材：K18YGイエローゴールド付属品等箱ジュエリーツツミの販売証明書（2023年4月）ショッピングバッグ商品ランク中古品Aランク商品番号12902-0082-001
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