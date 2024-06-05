26.5cm CONVERSE ALL STAR TRICOLINE OX GY

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商品詳細
コンバース オールスター トリコライン ＯＸ ライトグレー㋱¥7,700（2023年2月20日発売）→お値下げ ￥5,900（23.4％OFF)更にお値下げ￥5,380（30.1％OFF)オールスターのディテールアレンジモデル。ネイビーとレッドをラインで差し、コンバースらしいトリコロールカラーで仕上げたオールスター。ゴールドのハトメでアクセントをプラス。様々なスタイリングに活躍するホワイト、ライトグレイ、ネイビーの3カラー展開。素材UPPER:キャンバスOUTSOLE:ラバー原産国：インドネシア品番：31308311カラー...グレー人気モデル...converseオールスターシーン...カジュアル(普段使い)スニーカー型...ローカット(Low)#CONVERSE#ALLSTAR#JACKPURCELL#ONESTAR#MUSIC#DANCE
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