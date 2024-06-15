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VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 メッシュラウンドデザインリング
商品番号 T27920950762
商品名

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 メッシュラウンドデザインリング
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,726 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで買い付けたメッシュデザインリングです。多少の褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ16号程度素材・年代等は不明です。（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）シルバーが編み込まれたような珍しいデザインのリングです。この機会にいかがでしょうか？※指にはめている画像はあくまで着用例です。販売商品はリング1つのみです。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate68748.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral610332.html
http://narcologia.ru/goods/providence167594.html

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 メッシュラウンドデザインリング
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