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Maison Margiela ナンバリング　22号　シルバー
商品番号 G94102537674
商品名

Maison Margiela ナンバリング　22号　シルバー
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メゾンマルジェラのナンバリング22号になります。○状態もとからヴィンテージ加工が施されていたものになるので、多少使用感はありますが気にならない程度だと思います。○サイズ22号内径20mm○付属品箱無し、リングのみを梱包し発送します。
http://narcologia.ru/goods/symmetric204145.html
http://narcologia.ru/goods/slide489787.html
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