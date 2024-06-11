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レア！メンズサイズHERMES エルメス シェーヌダンクルアンシェネPM59
商品番号 T13581386768
商品名

レア！メンズサイズHERMES エルメス シェーヌダンクルアンシェネPM59
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 32,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESエルメスシェーヌダンクルアンシェネPM\u003c詳細\u003eエルメスシェーヌダンクルアンシェネリング　サイズ59(19号相当)2023年7月にそごうで購入しました。2023年6月からジュエリーの予約も出来なくなった様なのでかなり希少だと思います。メンズサイズでなかなか手に入らないと思います。オスモズなどのリングやアクロバットやグレンデシャンなどのヴィンテージアクセサリーとも相性抜群です。\u003cサイズ\u003eサイズ：59\u003c状態\u003e新品未使用\u003c付属品\u003e保存箱　HERMESポリッシュショッパー　証明書リボン購入日カード
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