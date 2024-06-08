ゴローズ　上金ターコイズ特大フェザー　金メタルチェーン ホイール イーグルフック

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最終値下げです！！ゴローズ ネックレス使用感はありますがゴローズ特有の渋さがありとてもカッコいいです！以前、こちらのサイトにて購入しましたが使用頻度が少ない為、出品します。購入時は羽とメダルは別々で購入し、両方とも正規品の記載があり、確認もした為、正規品で間違いないと思います。不安な方は購入をお控えください。購入希望の方は他のサイトにも出品してますのでお早めにご購入下さい。購入後のクレーム、返品はお受けできません。質問あればお答えします。よろしくお願いします。材質···シルバー装飾···ターコイズ