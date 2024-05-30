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新品タグ付ノースフェイスPLAY GREEN RVS FLEECE HOODIE
商品番号 F25824890247
商品名

新品タグ付ノースフェイスPLAY GREEN RVS FLEECE HOODIE
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年入荷‼︎１点のみになります！リサイクルフリースと軽量リップストップ生地のリバーシブルジャケット。両面ハンドポケット付き。袖口のカフスにはストリング付きでしっかりと防寒できます。ポリエステル100着丈68.0cm肩幅49.5cm胸囲111.0cm袖丈61.5cmフード···フードあり（取外し不可）ジップ・ボタン···ジップアップ素材···ボアカラー···ブラウン　ベージュ韓国限定ラインWHITELABEL(ホワイトレーベル)タグは韓国タグになります男女兼用　値下げ不可
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