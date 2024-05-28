モンブラン　名刺入れ　黒

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商品詳細
知り合いからもらったモンブランの名刺入れです。内側に社名が入っていたため、使用していませんでした。●その他、注意事項：傷や汚れなどはほとんどありませんが、写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。プチプチに包んでお送りします。
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