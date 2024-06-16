ダンヒル　キーケース　DUNHILL　メンズアクセ

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商品詳細
内側写真位置に白いヨゴレあります。他に目立ったダメージは感じられません。外箱無し・即購入OK！！メッセージ無しでご購入可能です。商品到着後、受取完了通知を押す前に、【必ず】商品を確認してください。不備・ご不明な点などがございましたら、到着から1週間以内にご連絡下さい。どうぞ【評価前】にご遠慮なくお知らせください。コメントへの返答が私事都合により、１日以上かかる場合がありますので予めご了承ください。
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