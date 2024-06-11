Y-3 ワイスリー オーバーサイズジャケット 黒 ヨウジヤマモト ニット　モヘヤ

\\お得なフォロー割のお知らせ//○フォロー割200円引き※必ず購入前にコメントをください。 関連商品の当店他の商品はこちらをクリック ↓↓↓ 【#NSSレディース】 【#NSSメンズ】 【#NSSジャケット】にて、多数出品しております！ぜひご覧になってください。ーーーーーーーーーーーーー【商品詳細】Y-3ワイスリーDQ0706OversizedZipFrontJacketオーバーサイズジップアップジャケットMブラックメンズ【中古】ヨウジヤマモトトップス/ニット/セーター モヘヤ【ポイント】素材のミックスを基調とした「UKNTSTKDPARK」男女兼用のユニセックスモデル。ボックス型のビッグシルエットと背面の大きなY-3ロゴ、YohjiYamamotoシグネチャーが特徴的。袖と背面がコットン、ナイロンを使用した素材の切り替えし。フロントにスリップインポケット、2WAYジップ。オーバーサイズフィット。■UKNTSTKDPARK/ニット スタックロゴ パーカ■DQ0706:BLACK「Y-3」（ワイスリー）の“Y”は山本耀司、“3”はadidasを象徴する3本線（スリーストライプス）を表している。adidasのスポーツの専門的な技術・機能と山本耀司のデザインが融合したスポーツファッションブランド「Y-3」カラーブラックサイズ表記サイズ：xs肩幅66身幅73.5総丈97袖丈67［付属品］:タグ［状態・コンディション］特記する大きな傷汚れなく末長くお使い頂けます。当ショップの商品は正規店、ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場で購入した。正規品鑑定済みの本物の商品です。どうぞご安心してお買い求めくださいませ。【#NSSカシミヤ】【#NSSニット】【#NSSカーディガン】【#NSSワイスリー】素材···ウールカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ジップ・ボタン···ジップアップ季節感···春、夏、秋、冬



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