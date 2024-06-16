CRAZY PIG クレイジーピッグ　ロゴリング

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全体的にシルバー特有の小傷やくすみ、黒ずみがありますがシルバーの醍醐味だと思います。シルバー磨きにて、かるくは磨きます。画像物が全てになります。画像にてよく状態をご確認ください。中古品にご理解のない方は御遠慮下さい。サイズ直しをしています。グレートフロッグ、クレイジーピッグ、スターリんギア、ラットレースなど、スカルリングが好きな方は是非。