CRAZY PIG クレイジーピッグ　ロゴリング

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商品詳細
全体的にシルバー特有の小傷やくすみ、黒ずみがありますがシルバーの醍醐味だと思います。シルバー磨きにて、かるくは磨きます。画像物が全てになります。画像にてよく状態をご確認ください。中古品にご理解のない方は御遠慮下さい。サイズ直しをしています。グレートフロッグ、クレイジーピッグ、スターリんギア、ラットレースなど、スカルリングが好きな方は是非。
http://narcologia.ru/goods/insignificant271882.html
http://narcologia.ru/goods/recycling288514.html
http://narcologia.ru/goods/passionate562713.html
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