美品 LAVERラバー 3 Link Band Bracelet



LAVER ラバー / NO.12 ”3-LINKS BAND BRACELET



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LAVER 3-LINK RING - リング

◾︎LAVERラバー 3LinkBandBraceletコンディション...中古品(※使用に伴う細かなキズがございますが、着用には特に問題はございません)サイズ...全長約20センチ(着用時の腕まわりは約18.5センチ)、幅約8ミリLAVER(ラバー)の3LinkBandBraceletになります。取り扱い店舗では全て完売の人気アイテムです。購入後、数回着用しましたが、特に大きく目立つキズなどはなく、まだまだご使用頂けるかと思います。お探しでした方はこの機会に是非ご検討くださいませ。※自宅保存の物ですので、必ずこちらにご理解くださいませ。※お値下げにはご対応出来かねますので、予めご了承くださいませ。