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ジャスティンディビス ピンキーリング 箱と巾着付き2号
商品番号 W41154737073
商品名

ジャスティンディビス ピンキーリング 箱と巾着付き2号
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー譲って頂きましたがサイズが合わないために出品致します。サイズは2号です写真右側だと思います。画像で確認お願いします。目立った傷は無く綺麗な状態です付属品箱、巾着
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