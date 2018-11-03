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フェリージ　 コインケース　ミニ財布 小銭入れ
商品番号 N79131466623
商品名

フェリージ　 コインケース　ミニ財布 小銭入れ
ブランド名 フェリージ
特別価格 税込 3,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェリージ　ミニ財布コインケース　小銭入れカラー　ブラックラウンドジップ　3層構造短期間の使用のため角スレ等はなく状態良好かと思います。中古品にはなりますので、ご理解のうえご購入下さい。ミニマリスト
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