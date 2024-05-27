Jordan ジョーダン ニーナ シャネル アブニー アジャスタブル キャップ

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国内正規品新品未使用匿名配送ナイキnikeJordanxNinaChanelAbneyAdjustableCap\"Green\"キャップ帽子になります。ジョーダンニーナシャネルアブニーアジャスタブルキャップ\"グリーン\"シカゴで生まれ育ち、パーソンズ美術大学への進学のためにニューヨークへ移住したNinaは、現在も同地を拠点とし、アーティスト活動を行っている。彼女の作品は人種やジェンダー、宗教、政治、美術史やポップカルチャーなど、ありとあらゆる文脈を取り入れた絵画を主に製作しており、その表現は情報過多な現代の流動性とその同時代性を反映したものとして世界中で高く評価されています。フロントにNinaが斬新にアレンジしたWingsロゴ、後部に“23”を配したアジャスタブルキャップになります！新品未使用品になりますが、商品タグ等を外して自宅保管していた、あくまでも中古品ですので、ご了承下さい。新品未使用品ですが、神経質な方や完璧を求める方の購入はご遠慮下さい。【即購入して頂いて大丈夫です】メルカリ便(宅急便コンパクト)にて発送致しますので、商品が御自宅に手渡しにて配達されます又宅急便コンパクト発送ですので、商品を若干折り畳む形になりますので、発送方法をご了承下さい。商品の状態を十分に御確認の上購入の程宜しくお願い致します。#nike#ナイキ#Jordan#NinaChanelAbney#AdjustableCap#supreme#シュプリーム#ボックスロゴ#国内正規品#正規品#tシャツキャップパーカートップススラッシャーチャレンジャーSTUSSYステューシーフーディパーカースウェットシャツクルーネックNoahNYCノアAwakeNYアウェイクpalaceパレスSupremeシュプリームKnowWaveStussyverdyNike帽子スケータースケートボードスケボーシュプリームジョーダン1ダンク素材...コットンカラー...グリーン形...ベースボールカラー...グリーン形...ベースボール