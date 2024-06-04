新品◆JUSTIN DAVIS◆クラウンシールドチェーン◆50cm◆6.8万円◆

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商品詳細
[商品説明]■ブランド：JUSTINDAVIS(ジャスティンデイビス)■品名：CROWNSHIELDLINKCHAIN■品番：SNJ190■サイズ：50cm(アジャスターで45cmに調整可能)■カラー：ブラック■付属品：ギャランティー（写し）,ジップ袋■状態：新品未使用■定価：68,200円人気のクラウンとシールドをモチーフにしたネックレスになります。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi457147.html
http://narcologia.ru/goods/smear721504.html
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