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【最終値下げ早い者勝ち】キーパーリング silver925
商品番号 Q50452799279
商品名

【最終値下げ早い者勝ち】キーパーリング silver925
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 2,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

親戚から頂いものです大体16～17号程度です結構重みがあり、silver925の印字もあります※クロムハーツではないと思われます材質···シルバーカラー···シルバー
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