【Paul Smith】ポール・スミス 小銭入れ カーフ メンズ コインケース

数年前に名古屋市内百貨店直営店で購入。ブランドロゴ入り\u0026ポール・スミスのシグネチャーでもあるマルチストライプ柄をアクセント使いしたコインケースです。【PaulSmith】ポール・スミス小銭入れ黒メンズコインケース[カラー] 黒 ブラック[素材] カーフレザー[サイズ]H約6.9cm x W約8.1cmx D約1.8cm[仕様]開閉式：スナップボタン内側：オープンポケット x 2[付属]保存袋 ケアカード［状態/コメント］箱がないですが保存袋に入れてクローゼットで保管しておりました。カーフレザーの特性上、若干小傷がありますが遠目では目立たず内側も未使用に近く比較的きれいな状態です。マルチラインがポールスミスらしいお洒落な小銭入れでさりげなくブランドアピール出来る品のあるお品です。折り畳めばお札も入ります。彼氏へのプレゼントにもオススメ(’-’*)♪◎プロフィールはお得情報もありますのでぜひご覧ください(’-’*)♪★ハイブランドはこちら⇒#mijushopブランド★取り扱い全商品のチェックはこちらから♪⇒#mijushop#PaulSmithコインケース#ポールスミス小銭入れ#マルチライン#マルチストライプ#コインケース#ミニ財布#黒#ブラック#ランチ用#アクセサリー入れ#レザー小物#男女兼用#ユニセックスカラー...ブラック柄・デザイン...ストライプ



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