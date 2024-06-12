  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレット
商品番号 N54735015545
商品名

【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレット
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 26,280 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は、BUNNEYIDCHAINBraceletになります。重厚感あって、これからの薄着の季節に、とても映えるブレスレットになります。使用に伴う小傷等はございますので、中古品であることをご理解の上ご購入お願い致します。内周　18.5cm【BUNNEY(バニー)】2009年にロンドンを拠点とし、AndrewBunneyによって設立されたジュエリーブランド。イギリスのカルチャーと馴染みの深いスタッズやバッジなどのアイテムに、シルバーやゴールドなどの貴金属を使用した作品を発表している。最高の素材とイギリスの伝統的手法、熟練した職人の技術、そして英国認定機関による銀の品質保証であるホールマークを融合したデザインは、洗練されたラグジュアリーアイテムとして、コアなファッション関係者を魅了し続けています。BUNNEYのジュエリーは、古くから世界に誇る品質を保っているイギリスのシルバー(すべての商品に英国の品質表示刻印)をメインの素材に、伝統的な技術を受け継いでいるイギリス各地の職人のアトリエで、すべてハンドメイドで作られています。
http://narcologia.ru/goods/pompous260523.html
http://narcologia.ru/goods/composite674854.html
http://narcologia.ru/goods/encourage5872.html Single Tour Identity Chain L | BUNNEY(バニー) / アクセサリー ブレスレット (メンズ)の通販 - ARKnets(アークネッツ) 公式通販 【正規取扱店】
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットBEAMS F（ビームスF）BUNNEY / シルバー ID チェーン ブレスレット ...
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットBUNNEY】ブレスレット Single Tour Identity Chain L B06001-925-XX-A ...
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットBUNNEY バニー ID ブレスレット www.krzysztofbialy.com
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットIdentity Link Chain M | BUNNEY(バニー) / アクセサリー ブレスレット ...
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットDouble Tour Identity chain/箱付/ブレスレット/SV925/SLV
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットBUNNEY ブレスレットSingle Tour Identity バニー | labiela.com
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットIDチェーンブレスレット/ブレスレット/SV925/SLV
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットBUNNEY / bracelet | public
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットBUNNEY】ブレスレットIdentity Chain Bangle L B05007-925-A(小物 ...
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットBUNNEY (バニー) Identity Chain Bangle シルバー サイズ:下記参照
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットBUNNEY (バニー) チェーンバングル&チェーンブレスレット特集 ...
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットBEAMS F（ビームスF）BUNNEY / シルバー ID チェーン ブレスレット ...
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットBUNNEY バニー ID ブレスレット - ブレスレット
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレットBEAMS F（ビームスF）BUNNEY / シルバー ID チェーン ブレスレット ...
【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレット

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru