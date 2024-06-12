【美品】BUNNEY ID CHAIN ブレスレット

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ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は、BUNNEYIDCHAINBraceletになります。重厚感あって、これからの薄着の季節に、とても映えるブレスレットになります。使用に伴う小傷等はございますので、中古品であることをご理解の上ご購入お願い致します。内周 18.5cm【BUNNEY(バニー)】2009年にロンドンを拠点とし、AndrewBunneyによって設立されたジュエリーブランド。イギリスのカルチャーと馴染みの深いスタッズやバッジなどのアイテムに、シルバーやゴールドなどの貴金属を使用した作品を発表している。最高の素材とイギリスの伝統的手法、熟練した職人の技術、そして英国認定機関による銀の品質保証であるホールマークを融合したデザインは、洗練されたラグジュアリーアイテムとして、コアなファッション関係者を魅了し続けています。BUNNEYのジュエリーは、古くから世界に誇る品質を保っているイギリスのシルバー(すべての商品に英国の品質表示刻印)をメインの素材に、伝統的な技術を受け継いでいるイギリス各地の職人のアトリエで、すべてハンドメイドで作られています。