ラピスラズリ　コンチョ　ボタン　ストーン　カスタムパーツ　ハンドクラフト

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画像のコンチョをお送りします。ネイティブアメリカンインディアンジュエリーをモチーフにしたラピスラズリのコンチョです。大変キレイな金色のパイライトが入ってますのでカスタムやボタンコンチョ交換にいかがでしょうか？■品名：ラピス ラズリ■素材：純銀シルバー■サイズ：直径約33mmその他のコンチョはコチラ#YOPIOCONCHO他のシルバーアクセサリーはコチラ#YOPIOsilver装着例の画像がありますがイメージですのでウォレットなどは付属されません。goro’sゴローズナバホ族ズニ族ホピ族イスレタ族サントドミンゴ族ARIZONAFREEDOMアリゾナフリーダムGODSUNSSTUDIOT＆Y（スタジオT＆Y）WINGLOCK（ウィングロック）KENKIKUCHI（ケンキクチ）LARRYSMITH（ラリースミス）ビッグハンド（BIGHAND）をお探しの方に