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ラピスラズリ　コンチョ　ボタン　ストーン　カスタムパーツ　ハンドクラフト
商品番号 R58066991308
商品名

ラピスラズリ　コンチョ　ボタン　ストーン　カスタムパーツ　ハンドクラフト
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像のコンチョをお送りします。ネイティブアメリカンインディアンジュエリーをモチーフにしたラピスラズリのコンチョです。大変キレイな金色のパイライトが入ってますのでカスタムやボタンコンチョ交換にいかがでしょうか？■品名：ラピス　ラズリ■素材：純銀シルバー■サイズ：直径約33mmその他のコンチョはコチラ#YOPIOCONCHO他のシルバーアクセサリーはコチラ#YOPIOsilver装着例の画像がありますがイメージですのでウォレットなどは付属されません。goro’sゴローズナバホ族ズニ族ホピ族イスレタ族サントドミンゴ族ARIZONAFREEDOMアリゾナフリーダムGODSUNSSTUDIOT＆Y（スタジオT＆Y）WINGLOCK（ウィングロック）KENKIKUCHI（ケンキクチ）LARRYSMITH（ラリースミス）ビッグハンド（BIGHAND）をお探しの方に
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