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戦国BASARA the last party 初回限定版　ディスク4セット
商品番号 D38036623075
商品名

戦国BASARA the last party 初回限定版　ディスク4セット
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,414 円
在庫状況 あり

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商品詳細

戦国BASARAthelastparty初回限定版　ディスク4セット4枚組(本編BD+特典BD+特典DVD+特典CD)特典の台本もついています。何度か再生はしましたが、ほとんど傷はなく保存には気をつけていたので外箱も綺麗な状態だと思います。送料込みの金額になっておりますのでご理解下さい。ただ、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。
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