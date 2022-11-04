東方ダンマクカグラ　ファンタジアロスト　クラウドファンディング大満足プラン特典

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商品詳細
東方ダンマクカグラのクラウドファンディングの特典についてきたものです。下の筒の中にポスター4種が入っています。・アンノウンX会員之証(アンノウンX感謝ボイス付特製ハガキ)・ダンカグオリジナルポスター4種・アートブック・ダンカグベストアルバム(CD複数枚組)以下、商品説明※アートブックについてアートブックはこれまでのミタマカードやキャラクターイラスト、美術・背景などが掲載されたイラストブックを予定しております。※ダンカグベストアルバム(CD複数枚組)について『東方ダンマクカグラ』に収録されたゲームサイズのアレンジ楽曲（120曲以上）を可能な限り全曲収録を目指して鋭意交渉中です。『東方ダンマクカグラファンタジア・ロスト』に新たに収録される楽曲の一部収録も目指しておりますので、楽しみにお待ちください。※ダンマクカグラポスターについてスマホ版『東方ダンマクカグラ』のポスター2種と、スタンドアローン版『東方ダンマクカグラファンタジア・ロスト』のポスター2種の計4種になります。
http://narcologia.ru/goods/freezer423298.html
http://narcologia.ru/goods/response916042.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford477373.html
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