【未開封】BEYOND THE STORY 日本語版

【日本語版】BEYONDTHESTORYビヨンド・ザ・ストーリー―10-YEARRECORDOFBTS―◎未開封◎新潮社1次購入デビュー10周年、かつてないほど率直に語られた初のオフィシャル・ブック。あなたが知っているBTS、それを超える彼らの物語。共にしてきた‶花樣年華〟、青春の最初の記録――。3年以上にわたる深層取材、そして7人がインタビューを通して聞かせてくれるグループの軌跡とビハインドストーリー。アーティストとして、また個人としてのBTSの素顔とまなざしを収めた未公開ポートレート21枚を掲載。未公開写真、全アルバム情報、330以上のQRコードなどBTSのすべてを一冊に集約私たち、共に歩んでいく日々新しい道を開く新たな旅の始まり『BEYONDTHESTORY』は、時空を共に歩んできた「ARMY」と分かち合いたい記録であり、「ARMY」になったばかりの人やいつか「ARMY」になって新しいページを共に刻む人のための記録でもある⚠️特典フォトカードはつきません⚠️シュリンクつき未開封ですので、中の確認はいたしておりません。初期難等には対応いたしかねますので、ご了承のうえでご購入いただきますよう、よろしくお願いいたします#BTS_ユウ#RM_ナムジュン_ユウ#JIN_ジン_ユウ#SUGA_ユンギ_ユウ#JHOPE_ホソク_ユウ#JIMIN_ジミン_ユウ#V_テテ_テヒョン_ユウ#JUNGKOOK_ジョングク_グク_ユウ#BEYOND_ユウ