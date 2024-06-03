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美品 加藤豊 犬 イヌ 動物 ブロンズ 銅製 銅像 オブジェ 美術品 彫刻巨匠
商品番号 Y75861653914
商品名

美品 加藤豊 犬 イヌ 動物 ブロンズ 銅製 銅像 オブジェ 美術品 彫刻巨匠
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 28,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少・美品！！『加藤豊犬』です。※写真に写っている物が、すべてになります。■箱なし。■サイズ：長さ１５ｃｍ×高さ６ｃｍ・重さ６１０ｇくらいになります。美品になりますが、多少の汚れや擦れなど気になる、神経質の方は、ご遠慮下さいませ。気に入った方いかがでしょうか？
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