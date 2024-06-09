布袋寅泰モデル フェルナンデス製ギターストラップ 文字キレイ！

アクセサリー・パーツ...ストラップ布袋寅泰フェルナンデス製のギターストラップです。30年以上前のBOØWY時代のものと思われます。(多分ですが)当時新品で購入し数ヶ月使用後閉まっておりました。文字部分はだいぶ良い感じでキレイに残っていると思います。(主観ですので、お写真でご判断下さいませ。)使用は可能かと思われますが、古いものなのでコレクション目的での購入をオススメ致します。剥がれ、よれ等はございますので必ずお写真、質問で納得してから購入お願い致します。購入後の返品、返金等一切受け付けないので、ご了承下さいませ。他にもオリジナルストラップ出品致しますのでご覧くださいませ。



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