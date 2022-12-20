矢沢永吉写真集『YAZAWA'S BIBLE』DVD付き

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商品詳細
矢沢永吉の聖書になります。飛び出す絵本みたいに迫力あるページもあります。デビューから37年間の歴史が詰まった永久保存版的な一冊、YAZAWA'BLBLE矢沢の聖書1度だけ見て大切に保管していました
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