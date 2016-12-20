ニンテンドーDSI LL スーパーマリオ25周年限定版

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殆ど使わず（使ってもカバーをつけてました）でしたので状態はきれいです。しかしながら、中古品であることは予めご了承ねがいます。タッチ部分には液晶保護シートも付けていました。（付けている状態で発送いたします）箱、説明書、付属品も全て付いております。NintendoNINTENDODSニンテンドーDSILLスーパーマリオ25シュウネンcolor:REDゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo