羽生結弦　フライトベア　ANA

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ANA機内限定フライトベアYUZUセット羽生結弦SEIMEIANAジャージANAの機内限定で販売された商品です。新品未開封。フィギュアスケーター羽生結弦選手が、過去の大会で使用した衣装を着用したフライトベアが登場。大会着用衣装の「SEIMEI」と練習時に着用しているANAロゴ入りジャージの2種類セットになっています。◆商品の説明◆【フライトベア ANAYUZUセット】色名：ベア本体：オフホワイト素材：本体：ポリエステル 中綿：ポリエステルユニフォーム：ポリエステルサイズ（約）：H14cm×W20cm×D10cm(※個体差があります)セット内容：SEIMEI衣装着用ベア、ANAジャージ着用ベア各1個グッズ種類...ぬいぐるみ◆発送について◆梱包はクッション材等を使用し、ダンボールに入れて発送いたします。お支払確認後、1～2日以内の発送を心掛けております。とても素敵な商品ですので、安心してご購入いただけるよう努めて参ります。質問や価格交渉なども誠意を持って対応いたします。気になる点がありましたら、お気軽にコメントしてください。