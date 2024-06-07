美品 New ニンテンドー3DS LL メタリックブラック 任天堂 セット

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美品Newニンテンドー3DSLLメタリックブラック任天堂セット【付属品】充電器ケース本体箱タッチペン取扱説明書かんたんスタートガイドセット動作確認済み※ドラゴンクエストが好きでその為だけに購入していますが、ほぼ使用していませんので美品です同時にソフトのドラゴンクエストも出品しておりますセットで購入してくださる方、値引きしますのでよろしくお願いします！傷やスレはある程度はありますが美品だと思います気づいてない傷やスレがある可能性もあるかもしれませんあくまで中古品で自宅保管の物運送中に凹み等が発生してしまう可能性がございますので予めご了承ください#宝箱の中その他の出品神経質な方、完璧な物を求める方はご遠慮下さいできるだけ早い発送を心がけていますcolor:BLACKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ※すり替え防止対策としてシリアルナンバーを撮影、控えさせております基本、返品はご遠慮ください#任天堂#Nintendo#ニンテンドー3DS#3DS#ds#本体#ゲーム#new#ニンテンドー3DSLL