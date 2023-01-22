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刀剣乱舞 もちもちマスコット
商品番号 P81956932668
商品名

刀剣乱舞 もちもちマスコット
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 6,999 円
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商品詳細

刀剣乱舞もちもちマスコット三日月宗近×2今剣岩融石切丸小狐丸へし切長谷部にっかり青江宗三左文字小夜左文字山姥切国広歌仙兼定薬研藤四郎秋田藤四郎厚藤四郎15振もちもちマスコットミニ山姥切国広鶯丸×2日本号御手杵蜻蛉切×2鯰尾藤四郎骨喰藤四郎博多藤四郎×3厚藤四郎薬研藤四郎×215振初版の三日月宗近のみ中古でほつれ有りですが他は未開封です。
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