C-C-B PERFECT BOOK

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古い物なので表紙は汚れています。神経質な方はご購入をお控え下さいm(__)m付属のカレンダーもお付けします！他にも出品しているのでご購入の前に一言お声をかけて下さい。#渡辺英樹#笠浩二#米川英之#田口智治