長渕剛/ハーモニカ\u0026ギターテクニック　スコア

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商品詳細
シングル「静かなるアフガン」までのベスト曲を収載。ハーモニカ\u0026ギターのワンポイント解説付。出版社:ドレミ楽譜出版社(2002/9/3)発売日:2002/9/3言語:日本語楽譜:770ページ表紙に折れ、ヤケ、小口に経年劣化による汚れがあります。使用感として目次に鉛筆でのチェック消し痕あります。7枚目、8枚目の画像確認お願いします。小生、譜面は別のノートに写して練習していましたので、ページ内の使用感は殆どありません。楽譜として使用するには問題ないと思いますが汚れを気にする方は購入はご遠慮ください。自宅書棚にて保管しております。
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