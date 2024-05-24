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◎新品 水野半次郎 瀬戸本業窯 野花立て・一輪ざし◎
商品番号 S57237397767
商品名

◎新品 水野半次郎 瀬戸本業窯 野花立て・一輪ざし◎
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,145 円
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商品詳細

新品水野半次郎瀬戸本業窯野花立て柳宗悦も「用の美」として讃えた窯の一つ瀬戸本業窯野花立て・一輪ざし。水野半次郎氏の古い作品です。民藝の祖、柳宗悦もこの野花立てがお気に入りだったそうです。底部の糸切り跡もしっかり残っています。サイズ：口径4cm底径5.5cm高さ23cm※画像内の花は参考のために活けたもので、付属しません。
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日々の暮らし | 瀬戸本業窯 水野半次郎

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