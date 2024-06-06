疾患別看護過程、母性看護過程、小児看護過程、老年看護過程

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商品詳細
9/1限定で8800円に値下げします。「病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程 第3版＋病態関連図」表紙に若干スレがあります。汚れはなくおおむね綺麗です。書き込みなし。「ウエルネスからみた母性看護過程第3版+病態関連図」表紙に若干スレがあります。汚れはなくおおむね綺麗です。所々マーカーしてます。よく使うページにラミネート付箋がついてます。「生活機能からみた老年看護過程 第3版＋病態・生活機能関連図」表紙に若干スレがあります。汚れはなくおおむね綺麗です。書き込みなし。「発達段階からみた小児看護過程第3版＋病態関連図」表紙に若干スレがあります。汚れはなくおおむね綺麗です。書き込みなし。発送はらくらくメルカリ便を予定しています。
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