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疾患別看護過程、母性看護過程、小児看護過程、老年看護過程
商品番号 H17773654268
商品名

疾患別看護過程、母性看護過程、小児看護過程、老年看護過程
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,520 円
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商品詳細

9/1限定で8800円に値下げします。「病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程　第3版＋病態関連図」表紙に若干スレがあります。汚れはなくおおむね綺麗です。書き込みなし。「ウエルネスからみた母性看護過程第3版+病態関連図」表紙に若干スレがあります。汚れはなくおおむね綺麗です。所々マーカーしてます。よく使うページにラミネート付箋がついてます。「生活機能からみた老年看護過程　第3版＋病態・生活機能関連図」表紙に若干スレがあります。汚れはなくおおむね綺麗です。書き込みなし。「発達段階からみた小児看護過程第3版＋病態関連図」表紙に若干スレがあります。汚れはなくおおむね綺麗です。書き込みなし。発送はらくらくメルカリ便を予定しています。
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