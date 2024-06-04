カシオ　光ナビゲーション　電子キーボード　LK-520　61鍵盤

商品ページを開いていただきありがとうございます。新品/未開封です。LK-520カシオ61鍵キーボードCASIO 光ナビ■ 仕 様 ■鍵盤数：61タッチレスポンス：○3種類、オフ音源：AiX最大同時発音数：48音色数：600リズム/パターン数：180自動伴奏機能：○内蔵曲：200曲（ユーザーソング200曲）レッスン機能：ステップアップレッスン、レッスンパート（右手、左手、両手）、運指音声、採点機能録音機能：MIDI録音 1曲、40000音符ペダル：○（別売）スピーカー：（13cm×6cm）×2アンプ出力：2.5W+2.5W電源：2電源方式家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本（連続動作時間：アルカリ乾電池使用時約8時間、充電式ニッケル水素電池使用時約7時間）※条件による消費電力：7.5Wエフェクト：リバーブ（20種類）、コーラス（10種類）、DSP（一部音色に組込み済み）、マスターEQ（10種類）レイヤー/スプリット：○オクターブシフト：-3オクターブ～0～+3オクターブトランスポーズ：-12半音～0～+12半音チューニングコントロール：A4＝415.5～465.9Hz音律（スケールチューニング）：平均律+16種類ワンタッチプリセット：○メトロノーム・・・拍子：拍子ベル音オフ、1～16拍子テンポ：20～255オーディオ再生：○液晶ディスプレイ：○（バックライト付き）らくらくモード：○ダイヤル：○お気に入りボタン：○ボリュームシンクイコライザー：○その他・・・BGM機能：内蔵曲150曲、ユーザーソング200曲、リピートオール/リピートカテゴリー/リピート1カラオケ機能：キー調整（－12～0～＋12半音）、マイクエコー（3種類×3段階、オフ）オートパワーオフ入出力端子・・・USB：USBTypeA、microUSBTypeBAUDIOIN：○（ステレオミニジャック）マイク入力：○（標準ジャック）ペダル：○ヘッドホン：○（ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用）アプリリンク機能：ソングバンクプラスワイヤレス機能：BluetoothLowEnergyMIDI機能、Bluetoothオーディオ機能



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