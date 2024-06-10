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ニンテンドースイッチ　グレー　スマブラ（ファイターパス）　スプラトゥーン3 付き
商品番号 N69172843303
商品名

ニンテンドースイッチ　グレー　スマブラ（ファイターパス）　スプラトゥーン3 付き
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 15,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪・ニンテンドースイッチ　本体　グレー・スマッシュブラザーズ　（全キャラ）⚠︎Mii以外のキャラクターはファイターパスを購入していて、揃っています。・スプラトゥーン3（未使用）⚠︎購入しましたが、プレイすることがありませんでした。・動作確認済み・初期化済み⚠︎右のスティックが取り外した際、接続が不安定なことがありますが、本体に取り付けてある際は問題なく使えます。その他全ての動作良好です。・Switch本体とガラスフィルムを同時に購入し　開封後、すぐにガラスフィルムを貼り付け　ています。・中古品にしては綺麗な方ではないかと思います。　画像にて良くご確認お願い致します。・新品のクオリティーをお求めの方はご遠慮　お願い致します。・ガラスフィルムはキズ防止の為、貼り付けた　まま発送致します。　不要な場合、薄いカードなどで取り外し　お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual315746.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome722643.html
http://narcologia.ru/goods/update462795.html
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