ニンテンドースイッチ　グレー　スマブラ（ファイターパス）　スプラトゥーン3 付き

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ご覧いただきありがとうございます♪・ニンテンドースイッチ 本体 グレー・スマッシュブラザーズ （全キャラ）⚠︎Mii以外のキャラクターはファイターパスを購入していて、揃っています。・スプラトゥーン3（未使用）⚠︎購入しましたが、プレイすることがありませんでした。・動作確認済み・初期化済み⚠︎右のスティックが取り外した際、接続が不安定なことがありますが、本体に取り付けてある際は問題なく使えます。その他全ての動作良好です。・Switch本体とガラスフィルムを同時に購入し 開封後、すぐにガラスフィルムを貼り付け ています。・中古品にしては綺麗な方ではないかと思います。 画像にて良くご確認お願い致します。・新品のクオリティーをお求めの方はご遠慮 お願い致します。・ガラスフィルムはキズ防止の為、貼り付けた まま発送致します。 不要な場合、薄いカードなどで取り外し お願い致します。