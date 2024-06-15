NINTENDO SWITCH HAD-S-KA　ニンテンドースイッチ本体

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACK ブラック 黒ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo2年ほど前に家電量販店で購入致しました。リングフィットしかしていないので本体はキレイだと思いますが。付属品はそれなりに使用感あると思いますが、目立った傷はありません。付属品、外箱全て揃っています。写真に写っているものが全てになります。よろしくお願い致します。
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