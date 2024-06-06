txt shine フォトバインダー　ミニフォト　まとめ

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商品詳細
txtSHINEXTOGETHERフォトバインダー開封済み箱有りミニフォト51枚まとめ売り→内容は画像3枚目以降を参照くださいミニフォトはバインダーに入れたまま保管しておりました。素人保管の為気になる方はご遠慮ください。元の箱に入れ、緩衝材＋水濡れ防止対策の上発送即購入◎内容気になる方はコメントください。
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