【匿名配送】川内倫子【CD-ROM写真集】 アイアム ネイキッドアイズジュニア

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商品詳細
紙製ケースにスレ、汚れ、シミあり。CD-ROM盤面は細かい傷はあるもののデータ部には影響ありません。Windows10のPCで動作確認したところ川内倫子の写真を正常に再生できました。Windows95時代の製品ですので環境によっては再生できない事があるかもしれません。Macintoshは漢字Talk7.1以上、PowerPC対応となっています。CD-ROM写真集シリーズ「ネイキッドアイズ」のひとつで、ジュニアとつくので若手、駆け出し写真家の作品を集めた物かと思います。川内倫子が参加しています。このCD-ROM写真集は1996年発行なので川内倫子が93年に大学を卒業した後、1998年個展\"うたたね\"、2001年写真集『うたたね』出版より前の時期に当たります。
http://narcologia.ru/goods/smear627904.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming844592.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion804478.html
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