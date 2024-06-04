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昭和レトロ 壁掛け 絵画 達磨大師 八風吹不動 大津絵 中国 書道 額縁 古道具
商品番号 N95704661815
商品名

昭和レトロ 壁掛け 絵画 達磨大師 八風吹不動 大津絵 中国 書道 額縁 古道具
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和レトロ壁掛け絵画達磨大師八風吹不動大津絵中国書道インテリア飾りコレクション昭和レトロレトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE■サイズ■高さ41cm横幅38cm奥行き4cm目立った損傷はありませんでした簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#絵画沢山あるよーfreedomA91111裏ふ
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